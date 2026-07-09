Ненефтегазовые доходы бюджета России выросли на 16,3%

За первые шесть месяцев 2026 года ненефтегазовые доходы федерального бюджета России достигли 14,96 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов России.

«Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 14 ,961 миллиарда рублей», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве уточнили, что за январь — июнь поступления выросли на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика сохраняется по основным направлениям ненефтегазовых доходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что зависимость российской экономики от нефтегазовых доходов за последние годы заметно снизилась. По словам президента страны Владимира Путина, сейчас за счет нефтегазовых поступлений формируется около 20% федерального бюджета против примерно 50% несколькими годами ранее.

Глава государства подчеркнул, что для России важнее стабильность мирового энергетического рынка, чем максимально высокие цены на нефть.

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