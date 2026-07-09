Метеозависимые, берегите себя: магнитная буря уровня G1 накрыла Землю

Россиян предупредили об изменении геомагнитной обстановки

Метеозависимые россияне могут столкнуться с ухудшением самочувствия из-за изменения геомагнитной обстановки. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, после спокойного дня геомагнитная обстановка резко обострилась — магнитная буря началась около 15:00.

Согласно данным, пик возмущений приходился на интервал с 15:00 до 21:00 по московскому времени. В эти часы планетарный индекс Kp (это шкала от 0 до 9, где 0 — полный штиль, а 5 и выше — это магнитная буря) достиг значений 4,5–5 баллов — это соответствует магнитной буре слабого уровня G1.

По данным ученых, такие перепады магнитной активности в течение одних суток могут негативно сказаться на состоянии людей, чувствительных к изменениям погоды. Специалисты порекомендовали метеозависимым учитывать прогноз геомагнитной обстановки в течение дня.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Солнце завершился один из сильнейших в году всплесков активности. Причиной данного явления стало формирование на Солнце двух крупных групп солнечных пятен.

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