Часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света в результате атак ВСУ

Значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электроснабжения из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале на платформе МАКС.

Глава региона уточнил, что над поврежденными участками продолжает действовать вражеская беспилотная авиация, что осложняет проведение аварийно-восстановительных работ. Сроки подачи электроэнергии зависят от возможности безопасно приступить к ремонту на местах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в течение дня с 8:00 до 20:00 российские средства противовоздушной обороны уничтожили 152 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом проинформировали в Минобороны России.

По данным ведомства, цели были поражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.

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