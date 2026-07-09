Часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света в результате атак ВСУ

Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что сроки восстановления зависят от оперативной обстановки и безопасности работ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электроснабжения из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале на платформе МАКС.
Глава региона уточнил, что над поврежденными участками продолжает действовать вражеская беспилотная авиация, что осложняет проведение аварийно-восстановительных работ. Сроки подачи электроэнергии зависят от возможности безопасно приступить к ремонту на местах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в течение дня с 8:00 до 20:00 российские средства противовоздушной обороны уничтожили 152 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом проинформировали в Минобороны России.
По данным ведомства, цели были поражены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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