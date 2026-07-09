«Человек большой души»: Александр Касаткин о коллеге Владимире Филимонове

Сценарист Касаткин: Филимонов не только профессионал, но и человек большой души

Креативный продюсер РЕН ТВ и руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов был не только настоящим профессионалом, но и человеком большой души. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал режиссер, сценарист и продюсер Александр Касаткин.

«Человек большой души, профессионал с большой буквы, тонко чувствующий. Очень грустно, когда такие люди уходят так рано», — рассказал Касаткин.

Режиссер добавил, что новость об уходе коллеги стала для него неожиданной и выбила из колеи. Всего за несколько дней до трагедии они активно общались и строили творческие планы.

«Еще буквально несколько дней назад мы с ним общались, обсуждали работу с музыкой, строили планы, и вот теперь его нет. Это абсолютно не поддается никакому осознанию», — заявил он.

Владимир Филимонов скончался 9 июля на 62-м году жизни. За годы работы он стал одним из участников развития российских теле- и кинопроектов, приняв участие в создании множества картин и сериалов.

Среди его работ — проекты «Зло», «Операция „Неман“», «Банда „ЗИГ ЗАГ“», «Варяг», «Отцы», «Беглец», «Крутые меры», а также сериалы «Операция „Карпаты“», «СМЕРШ. Продолжение», «СМЕРШ 3», «СМЕРШ 4», «Разящий луч», «По следу зверя», «Дорогой Вилли», «Грачи», «Сокровища скифов» и «Крайние меры».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Максим Щеголев тоже удивлен неожиданным уходом Владимира Филимонова, назвав его креативным человеком.

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