Студентка смогла посадить самолет после того, как инструктор-пилот выпал за борт

Во время тренировочного полета в Аргентине студентка-пилот самостоятельно посадила самолет после того, как ее инструктор выпал из воздушного судна. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Преподаватель передал штурвал своей ученице и сказал ей продолжать движение, а после выпал из самолета. Девушке удалось довести самолет Cessna C-150 до ближайшего аэродрома и совершить посадку.

«Она была очень потрясена, но, проявив полный профессионализм, довела самолет до аэродрома и совершила идеальную посадку. Она продемонстрировала очень высокий уровень подготовки и профессионализма», — рассказали представители летной школы.

Тело инструктора нашли в поле примерно через 20 минут после случившегося. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе возможную техническую неисправность самолета.

Коллеги погибшего охарактеризовали его как спокойного человека и опытного специалиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет F-16 Военно-воздушных сил Греции совершил экстренную посадку на острове Закинф после того, как загорелся во время полета. Пилот не пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС