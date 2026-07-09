Студентка смогла посадить самолет после того, как инструктор-пилот выпал за борт

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 70 0

Трагедия произошла во время тренировочного полета в Аргентине.

Инструктор выпал из самолета в Аргентине

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Во время тренировочного полета в Аргентине студентка-пилот самостоятельно посадила самолет после того, как ее инструктор выпал из воздушного судна. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Преподаватель передал штурвал своей ученице и сказал ей продолжать движение, а после выпал из самолета. Девушке удалось довести самолет Cessna C-150 до ближайшего аэродрома и совершить посадку.

«Она была очень потрясена, но, проявив полный профессионализм, довела самолет до аэродрома и совершила идеальную посадку. Она продемонстрировала очень высокий уровень подготовки и профессионализма», — рассказали представители летной школы.

Тело инструктора нашли в поле примерно через 20 минут после случившегося. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе возможную техническую неисправность самолета.

Коллеги погибшего охарактеризовали его как спокойного человека и опытного специалиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет F-16 Военно-воздушных сил Греции совершил экстренную посадку на острове Закинф после того, как загорелся во время полета. Пилот не пострадал.

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