Европарламент одобрил создание цифрового евро

Европейский парламент (ЕП) поддержал проект создания цифрового евро. Об этом сообщило издание European Conservative.

Инициатива получила 416 голосов «за» при 169 «против» и теперь переходит к заключительному этапу межинституциональных переговоров перед предполагаемым запуском в январе 2029 года.

«Цифровой евро был одобрен 416 голосами «за» при 169 голосах «против», — говорится в материале.

До конца года Совету ЕС, Европарламенту и Еврокомиссии предстоит согласовать окончательные параметры инициативы. После этого Европейский центральный банк рассчитывает начать ограниченное тестирование новой валюты уже в 2027 году.

В Брюсселе считают, что цифровой евро позволит укрепить стратегическую самостоятельность Евросоюза и уменьшить зависимость от американских платежных систем. При этом подчеркивается, что новая форма денег будет использоваться параллельно с наличными, а не заменит их.

Вместе с тем идея вызывает критику. Часть депутатов Европарламента и экспертов в сфере защиты персональных данных опасается, что цифровая валюта может стать инструментом финансового контроля и усиленного надзора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Гознака Аркадий Трачук оценил влияние цифрового рубля на денежное обращение в России. По мнению Трачука, введение новой формы национальной валюты приведет к перераспределению спроса между наличными и безналичными деньгами. При этом, по его словам, цифровой рубль не заменит существующие формы, а будет использоваться наряду с ними.

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