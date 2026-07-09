Обвиняемый в убийстве девочки в Ленобласти пытался покончить с собой

Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области Федор Мехнин предпринял попытку суицида в камере. Об этом 9 июля стало известно 5-tv.ru.

При задержании на вокзале в Гатчине в его рюкзаке нашли три миллиона рублей. Как выяснилось, мужчина похитил деньги у партнеров по бизнесу и собирался сбежать за границу. Эта информация прозвучала на судебном заседании.

Девочка ушла в лес за грибами 2 июля. Около 17:00 она связалась с отцом, сказала, что возвращается домой, и перестала отвечать на звонки. По версии следствия, Мехнин подкараулил ее у дороги Южная линия в Тосненском районе, угрожал ножом и пытался изнасиловать. После сопротивления он нанес жертве более 30 колотых ранений и задушил. Девочка скончалась на месте.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали последние минуты школьницы: она вышла из леса в желтом дождевике с темной сумкой и направилась по дороге между садоводствами. До дома оставались считанные минуты.

Поиски начались вечером. К ним подключились полиция, волонтеры «ЛизаАлерт» и поисковая группа «Северо-Запад». Тело нашли на следующий день на поляне в километре от дома. Мехнина задержали 4 июля. Он дал признательные показания и арестован до 3 сентября.

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