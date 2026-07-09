Дегтярев: Россия будет отстаивать допуск спортсменов на турниры в суде

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 39 0

Возвращению атлетов мешают Германия, Польша и страны Прибалтики, однако они столкнутся с последствиями за свою позицию.

Как Россия будет бороться за возвращение спортсменов

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Россия оспорит в суде любые попытки отдельных федераций помешать возвращению отечественных спортсменов на международную арену. Об этом в беседе с журналистами заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Некоторые федерации будут упираться, с ними вопросы будем решать в суде. Часть федераций будет находиться под давлением европейцев. Часть стран препятствует проведению соревнований», — сказал чиновник.

Он отметил, что барьеры россиянам создают Германия, Польша и государства Прибалтики. При этом Дегтярев предупредил, что такая позиция обернется для этих стран негативными последствиями. Министр напомнил, что за отказ принимать россиян у Эстонии и Польши отобрали права на проведение соревнований.

«Эстонию уже лишили двух чемпионатов, Польшу лишили, на очереди Германия — у них будут сюрпризы. Они благодаря своей волюнтаристской позиции будут лишаться международных стартов», — подчеркнул глава ОКР.

Кроме того, глава ведомства европейских представителей в Международном олимпийском комитете (МОК) «маргиналами мирового спортивного движения», которые оторвались от реальности.

Ранее 5-tv.ru писал о временном восстановлении членства ОКР в МОК, а также снятии действовавших ограничений на участие российских спортсменов в международных турнирах.

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