Руль против деменции: какая работа понижает риск развития Альцгеймера

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 48 0

Исследователи изучили данные о сотнях профессий и нашли закономерность.

Как профессия влияет на здоровье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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British Medical Journal: водители такси и скорой реже болеют Альцгеймером

Ученые Гарвардского университета обнаружили возможную связь между профессией человека и риском развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal.

Для работы специалисты изучили данные миллионов жителей США и сравнили около 400 разных профессий. Выяснилось, что водители такси и скорой помощи болеют Альцгеймером реже, чем представители большинства других специальностей.

Ученые предположили, что это может быть связано с постоянной работой мозга. Водителям такси и скорой помощи приходится запоминать маршруты, быстро оценивать ситуацию и искать новые пути, что создает нагрузку на области мозга, отвечающие за память и ориентацию в пространстве.

При этом у водителей рейсовых автобусов подобного эффекта не нашли, ведь их маршруты всегда одинаковы.

Специалисты подчеркнули, что исследование пока показывает только статистическую связь и не доказывает, что именно профессия снижает риск болезни. Однако результаты указывают на важность регулярной умственной активности для поддержания здоровья мозга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что длительная сидячая работа может негативно влиять не только на осанку, но и на женское здоровье.

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