Путин: киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения. Об этом глава государства сказал во время выступления на съезде партии «Единая Россия».

По словам российского лидера, западные государства продолжают оказывать беспрецедентное давление на Россию, однако попытки добиться стратегического поражения страны, как он считает, не приносят результата. Путин отметил, что неудачными оказались и попытки дестабилизировать ситуацию внутри государства.

Глава государства подчеркнул, что западные элиты продолжают поддерживать Киев, несмотря на происходящее на линии фронта. При этом он заявил, что украинская сторона все чаще прибегает к методам, которые можно расценивать как террористические.

«(Киевский — Прим. ред) режим-то отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим действиям. Как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны отщепенцев для совершения диверсий и терактов?» — заявил Путин.

По его мнению, западные страны предпочитают не обращать внимания на подобные действия, одновременно продолжая санкционное давление на Москву. Президент также подчеркнул, что Россия сохраняет возможности для дальнейшего развития и, по его словам, обладает необходимыми ресурсами и политической волей для противостояния внешнему давлению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области. В результате уничтожен общественный транспорт, включая 14 школьных автобусов.

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