Недовольство действиями ТЦК привело к беспорядкам во Львове

Украинские власти все активнее ищут способы пополнить ряды армии. Но, судя по последним событиям, сами граждане порой находят способы ответить. И делают это довольно убедительно. Во Львове мобилизационный рейд обернулся массовыми беспорядками: разъяренная толпа жителей напала на сотрудников ТЦК и избила их, переворачивала машины и пыталась перекрывать дороги. О том, как самая патриотичная область показывает пример неповиновения, рассказывает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Львовские могилизаторы — именно так называют там сотрудников ТЦК — оскандалились на всю Украину и поставили под вопрос концепцию войны до последнего украинца, которую продвигают различные националистические активисты. Накануне на Западенщине случился массовый бунт с переворачиванием машин и драками.

Конфликт начался с попытки мобилизовать жителя города. Его ударили по голове и попытались затащить в автобус. Но не тут-то было. Толпа быстро разобралась с военными, их едва не линчевали.

Количество протестующих моментально перевалило за несколько сотен. Среди них был замечен даже инвалид-колясочник — возможно, ветеран, уже прошедший через мобилизацию. По сообщениям местных СМИ, утром толпа также пыталась перекрывать дороги, ведущие из Львова. Протестные акции явно напугали власть имущих.

«Разве для вас секрет, что у нас в 2026 году нет ответственности за нарушение комендантского часа? Это системная проблема непоследовательности и непонимания состояния, в котором мы находимся. Проблема в том, что нельзя принимать важные решения, исходя из позиции электорального интереса», — сказал представитель администрации Львова.

Шум о волнениях во Львове дошел даже до Верховной рады. Ведь депутаты прекрасно знают, какими методами обеспечивают украинскую мобилизацию. Потенциальных призывников бьют и затаскивают в машины, ловят на улицах, как диких зверей. Но никому нет до этого дела. Лишь самые вопиющие случаи предаются огласке.

«Должен быть создан совершенно другой способ коммуникации с обществом. Нужна другая система рекрутинга, которая с достоинством и уважением общается с людьми и ни в коем случае не использует методы запугивания, избиения или других форм давления», — сказал народный депутат Украины и член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук.

Но в общем и целом позиция по уклоняющимся от мобилизации нисколько не смягчилась, а даже претерпела изменения в худшую сторону. Уклонистов по-прежнему требуют жестоко наказывать. А самый ярый нацистский активист Дмитро Корчинский*, признанный в России экстремистом и террористом, но ни дня не служивший в ВСУ, даже выступил за поголовную мобилизацию бунтарей.

«После вчерашнего антиукраинского бунта на Сыхове во Львове район должен был бы быть полностью „зачищен“ усиленными группами ТЦК. Все мужчины соответствующего возраста на Сыхове должны быть мобилизованы», — заявил Дмитро Корчинский.

Параллельно с этими воззваниями по украинским Telegram-каналам сейчас расходится информация, что изначально конфликт спровоцировал некий добровольный помощник ТЦКшников. Якобы он ударил уклониста по голове. Тут надо заметить, что по всей Украине есть такая профессия — активиста-борца с ухилянтами. Это люди, которые делают всю черную работу за военкомов. И многие из них снискали всенародную известность.

Например, нацист Демьян Ганул, который в интернете публиковал отчеты о том, как бьет и калечит людей, уклоняющихся от призыва в Одессе. Ганул, кстати, тоже в ВСУ не служил ни дня. В итоге его пристрелил на улице уклонист от армии. Судя по последним событиям, всевозможным корчинским тоже пора ходить по улицам оглядываясь.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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