Десятки взрывов: российская армия нанесла удары по объектам ВСУ в Киеве

Эфирная новость 2 261 0

ВС РФ атаковали стратегическую инфраструктуру на Украине.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ВС РФ нанесли удары по объектам в Киеве

Десятки взрывов раздались этой ночью в Киеве. Российская армия наносит комбинированный удар ракетами и дронами по военным объектам и стратегической инфраструктуре.

По предварительным данным, атакованы склады с вооружением и топливно-энергетический комплекс. Появляется и все больше доказательств эффективности ударов, которые наша армия наносила ранее. Точными попаданиями уничтожена база ВСУ на таможенном посту в Харькове. Почти ничего не осталось от завода в Запорожье, который выполнял оборонные заказы.

Накануне армия России атаковала важные логистические базы ВСУ. В Днепропетровской области был уничтожен транспортный терминал, который использовали боевики. Также был разрушен ремонтный цех, где восстанавливали военную технику. Авиабомбы обрушились на критически важные объекты в Запорожье.

Тем временем на константиновском направлении в зоне специальной военной операции российские бойцы ликвидировали целое гнездо операторов беспилотников. Украинские боевики пытались создать на участке настоящий дроновый заслон, но безуспешно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.40
0.27 87.35
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:51
«Я не сошел с ума — разве что от народной любви»: SHAMAN ответил на нападки хейтеров
4:29
Угроза экологии: жители Северной Осетии бьют тревогу из-за свадьбы Галич
4:05
Мода на «нытинг» захватила Россию — что это такое
3:41
Дух русофобии: как прошел саммит НАТО в Анкаре
3:05
«Очень высокий»: Путин оценил запас прочности энергосистемы РФ
2:55
Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу онкобольной Лерчек

Сейчас читают

Самые опасные растения в лесу и на даче: как не нарваться на ядовитый цветок.
Предсказание сбывается: «Германия распадается на куски»
«Отличная инвестиция»: как яйца помогут защитить мозг от болезни Альцгеймер
Испытание длиной в пять месяцев: как ретроградный Нептун повлияет на все знаки зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео