Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об упрощении получения ВНЖ

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 879 0

Планируется сократить сроки для оформления разрешения на постоянное проживание.

Как гражданам России и Белоруссии получить ВНЖ

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола с Россией, который предусматривает обеспечение равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в Союзном государстве. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

В рамках нового проекта, россияне и белорусы получат возможность оформлять разрешение на временное или постоянное пребывание в другой стране на основании своего гражданства. Также планируется сократить сроки рассмотрения заявлений на постоянное проживание с трех до двух месяцев.

Проект протокола дополняет список документов, необходимых для въезда, выезда, транзита, передвижения и пребывания граждан Беларуси на территории России. Теперь в перечень входят биометрический паспорт, биометрический дипломатический паспорт, биометрический служебный паспорт и идентификационная карта.

Министерство иностранных дел Белоруссии уполномочено вести переговоры по разработке проекта протокола и его последующей ратификации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов России и Белоруссии назвал отношения Москвы и Минска стратегическими. По его словам, Союзное государство на практике способствует углублению сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.

Российский лидер также поздравил белорусский народ с наступающим Днем независимости республики, который отмечается 3 июля в годовщину освобождения Минска от нацистских захватчиков, и подчеркнул, что в России всегда будут помнить о совместной борьбе народов обоих государств в годы Великой Отечественной войны.

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