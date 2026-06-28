За ночь силы ПВО уничтожили 213 беспилотников ВСУ над регионами России

За ночь на 28 июня силы ПВО уничтожили 213 украинских дронов над Россией

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 213 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 27 июня до 7.00 мск 28 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА. — Прим.ред.)», — уточнили в военном ведомстве.

Средства ПВО перехватили вражеские дроны над 13 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую и Орловскую области.

Также украинские БПЛА были уничтожили в небе над Тамбовской, Тульской и Рязанской областями, над Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем. Помимо этого, ликвидированы вражеские дроны над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к российской столице за сутки было уничтожено 25 украинских беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.