Сбежавшие в Сумской области боевики ВСУ попали под заградительный огонь

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

Они занимали позиции на южных окраинах Бачевска.

Сбежавшие боевики ВСУ в Сумской области

Фото: AP/ТАСС

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В Сумской области сбежавшие украинские боевики попали под заградительный огонь. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Подразделения второго батальона 104 обр ТерО (отдельная бригада территориальной обороны. — Прим. ред.) бежали с занимаемых позиций на южных окраинах Бачевска, попали под заградительный огонь украинских националистов», — уточнил собеседник агентства.

Он также добавил, что эти боевики укрылись в лесных массивах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, боевики ВСУ устроили мятеж на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области. Мобилизованные украинцы столкнулись с инструкторами, несколько из последних были убиты.

Мятеж был подавлен. Однако известно, что в блиндажах оставались лежать десятки раненых боевиков. Но медицинскую помощь им оказывать не спешили.

Личный состав батальона, в котором числились зачинщики произошедшего, был переведен на полигоны недалеко от города Звягель Житомирской области.

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