До 25 человек возросло количество пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 179 0

Водитель общественного транспорта оказался зажат в кабине.

Сколько человек пострадало в ДТП с автобусом в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Количество пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля «Газель» возросло до 25 человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

В аварии пострадали 25 человек, в том числе и водитель общественного транспорта. Он оказался в зажат в кабине. И чтобы его вызволить из металлического плена, спасателям пришлось применять болгарку и спецтехнику.

Подробности о состоянии пострадавших в ДТП пока не поступали.

Инцидент произошел на улице Нижегородской в 07:23 утра. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения. Он не убедился в безопасности совершаемого маневра, резко перестроился в другую полосу и подрезал автобус.

Человек, сидевший за рулем общественного транспорта, попытался уйти от столкновения и выехал на газон. Но предотвратить аварию все же не удалось. После столкновения с «Газелью» автобус врезался в рекламный щит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скончалась несовершеннолетняя пассажирка, пострадавшая в аварии с автомобилем первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика. Сам глава региона не пострадал и за помощью к врачам не обращался.

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