В Таганроге после атак беспилотников ввели локальный режим ЧС

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Алена Куликова
Алена Куликова 63 0

Спасатели эвакуировали жителей домов, которые попали в опасную зону.

В Таганроге ввели режим ЧС

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В городе Таганрог Ростовской области на территориях, пострадавших в результате ночных и утренних атак беспилотников Вооруженных сил Украины, ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в личном Telegram-канале.

«Силы и средства всех экстренных служб стянуты для оперативного реагирования на места происшествий — Азовский район, Азов, Таганрог», — написал глава региона в публикации.

Основной задачей остается ликвидация возгораний и предотвращение распространения огня, что особенно важно в условиях жаркой погоды. Основная нагрузка при тушении пожаров сейчас приходится на подразделения МЧС. Владельцам пострадавших объектов поручено оказывать максимальное содействие работе специалистов.

Из зоны действия режима ЧС в Таганроге эвакуированы жители. В настоящее время в пункте временного размещения находятся 44 человека, в том числе семь детей. Всем эвакуированным оказали необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru писали, что над Ростовской областью ПВО сбили около 30 вражеских дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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