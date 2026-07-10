В Таганроге после атак беспилотников ввели локальный режим ЧС
Спасатели эвакуировали жителей домов, которые попали в опасную зону.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В городе Таганрог Ростовской области на территориях, пострадавших в результате ночных и утренних атак беспилотников Вооруженных сил Украины, ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в личном Telegram-канале.
«Силы и средства всех экстренных служб стянуты для оперативного реагирования на места происшествий — Азовский район, Азов, Таганрог», — написал глава региона в публикации.
Основной задачей остается ликвидация возгораний и предотвращение распространения огня, что особенно важно в условиях жаркой погоды. Основная нагрузка при тушении пожаров сейчас приходится на подразделения МЧС. Владельцам пострадавших объектов поручено оказывать максимальное содействие работе специалистов.
Из зоны действия режима ЧС в Таганроге эвакуированы жители. В настоящее время в пункте временного размещения находятся 44 человека, в том числе семь детей. Всем эвакуированным оказали необходимую помощь.
Ранее 5-tv.ru писали, что над Ростовской областью ПВО сбили около 30 вражеских дронов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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