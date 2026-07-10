Сергей Собянин рассказал, каким будет медицинский колледж в «Сколкове»

Его площадь составит 55 тысяч квадратных метров, а завершить строительство планируется в 2029 году.
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin
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Собянин: Новый медколледж в «Сколкове» будет одним из крупнейших в Москве
В Москве утвердили архитектурный облик нового медицинского колледжа, который построят на территории инновационного центра «Сколково». Мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге в мессенджере МАКС сообщил, что образовательный комплекс планируют возвести в 2029, и он станет одним из крупнейших в городе.
«Здесь будут учиться более пяти тысяч студентов по четырем наиболее востребованным направлениям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Стоматология ортопедическая», — рассказал Сергей Собянин.
Для практических занятий оборудуют лаборатории, мастерские и учебные классы с современными тренажерами. Также в здании разместят аудитории, медиатеку, кабинеты для дистанционного обучения, спортивные и рекреационные зоны.
Практическая подготовка студентов будет проходить на базе расположенных рядом медицинских учреждений, включая лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы № 62.
Колледж также оснастят автоматизированными инженерными системами, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве возведут стационар кратковременного пребывания. Его построят в Городской клинической больнице имени В. М. Буянова.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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