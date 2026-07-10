Годовалый мальчик умер во сне из-за насморка

Мальчик в возрасте 16 месяцев скончался во сне после того, как у него проявились признаки обычной простуды. Об этом сообщило Mirror.

По словам 41-летней матери и 45-летнего отца ребенка, трагедия произошла 1 января 2024 года. Накануне вся семья вернулась в Британию из отпуска в Португалии. У всех домочадцев появились симптомы простуды: насморк и легкое недомогание.

Мать оставила сына и старшую дочь у бабушки, не заметив критических изменений в состоянии малыша. Однако утром шестилетняя девочка не смогла разбудить брата.

Прибывшие медики не смогли реанимировать ребенка.

Результаты экспертизы стали известны только в мае того же года. Анализ выявил в крови мальчика следы стрептококка группы А (Strep A).

Патологоанатом отметил, что при такой инфекции симптомы должны были быть гораздо более выраженными. Однако у мальчика они ограничивались лишь вялостью и насморком.

Родители признались, что их жизнь полностью изменилась. Каждый поход в спальню к старшей дочери теперь сопровождается страхом.

«Это был мой худший кошмар», — поделился отец.

В память о сыне супруги организовали благотворительный сбор и приняли участие в ультрамарафоне, пройдя 50 километров по Пик-Дистрикт. Им удалось собрать более десяти тысяч фунтов стерлингов для организации, которая помогает семьям, столкнувшимся с внезапной смертью детей.

«Главное, чего мы хотим — это повысить осведомленность и увеличить финансирование исследований, чтобы люди знали о возможностях поддержки в таких ужасающих ситуациях», — отметила мать умершего мальчика.

Во время похода женщина несла с собой любимую игрушку сына — Микки Мауса.

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