Уголовное дело против блогера Майкла Наки* передано в суд

Ранее интернет-знаменитость уже был заочно приговорен к 11 годам лишения сбодбы за другое преступление.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Майкла Наки*. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Москве на своем канале в мессенджере МАКС.
Наки обвинят в совершении преступления по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России». То, что блогер нарушил законодательство РФ было выявлено совместными усилиями столичного СК и оперативных служб.
В ведомстве уточнили, что собрали достаточно доказательств вины интернет-знаменитости, поэтому расследование было завершено, а дело передано в суд.
«Следствием установлено, что не позднее мая 2024 года блогер публично в своем канале на одном из видеохостингов разместил публикацию, содержащую призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.
Наки объявлен в розыск. Ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Известно также, что в 2023 году блогер был заочно осужден на 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что комика, актера и продюсера Семена Слепакова* объявили в розыск после завершения расследования уголовного дела. Его обвиняют в систематическом нарушении закона об иноагентах. До этого артист дважды привлекался к административной ответственности за это же правонарушение.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — включены в реестр иностранных агентов РФ.
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