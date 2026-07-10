Уголовное дело против блогера Майкла Наки* передано в суд

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 53 0

Ранее интернет-знаменитость уже был заочно приговорен к 11 годам лишения сбодбы за другое преступление.

За что судят блогера Майкла Наки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Майкла Наки*. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по Москве на своем канале в мессенджере МАКС.

Наки обвинят в совершении преступления по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России». То, что блогер нарушил законодательство РФ было выявлено совместными усилиями столичного СК и оперативных служб.

В ведомстве уточнили, что собрали достаточно доказательств вины интернет-знаменитости, поэтому расследование было завершено, а дело передано в суд.

«Следствием установлено, что не позднее мая 2024 года блогер публично в своем канале на одном из видеохостингов разместил публикацию, содержащую призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

Наки объявлен в розыск. Ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Известно также, что в 2023 году блогер был заочно осужден на 11 лет лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что комика, актера и продюсера Семена Слепакова* объявили в розыск после завершения расследования уголовного дела. Его обвиняют в систематическом нарушении закона об иноагентах. До этого артист дважды привлекался к административной ответственности за это же правонарушение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — включены в реестр иностранных агентов РФ.

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