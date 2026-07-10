Певец Сумишевский заявил, что не планирует уходить в диджеинг

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Алена Куликова
Алена Куликова 88 0

Артист также затронул тему неожиданных выступлений на частных мероприятиях.

Певец Сумишевский не станет диджеем

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певец Ярослав Сумишевский заявил, что не планирует следовать популярному среди российских артистов увлечению диджеингом. В беседе с KP.RU исполнитель сказал, что считает это направление отдельной профессией, однако для себя выбирает сценические выступления с живым вокалом.

Комментируя интерес звезд к работе за диджейским пультом, певец подчеркнул, что не собирается менять профессию.

«Я, как человек с несколькими музыкальными образованиями, не очень понимаю роль диджеев. Все, у кого есть чувство ритма, могут стать диджеями. А я все же лучше буду петь», — сказал исполнитель.

В беседе певец также затронул тему неожиданных выступлений на частных мероприятиях. В последнее время звезды все чаще радуют поклонников сюрпризами на свадьбах и днях рождения, и Сумишевский отметил, что уже сам десять лет участвует в подобной инициативе.

«Мне нравится дарить эмоции людям. Для них это радостные минуты, которые запомнятся им на всю жизнь», — рассказал артист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что песни о России никогда не исчезнут из музыкальной индустрии. Таким мнением поделился певец Влад Зотов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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