От тяжелой болезни умер 58-летний певец Евгений Долженко

В Тюменской области 9 июля от тяжелой болезни скончался участник шоу Андрея Малахова, певец и музыкант Евгений Долженко. Ему было всего 58 лет. Печальную новость сообщила вдова артиста Марина.

«Ушел из жизни наш дорогой человек — любимый муж, отец, дедушка», — написала женщина у себя на странице в соцсети.

Причина смерти Евгения — рак. Марина добавила, что прощание с музыкантом пройдет в субботу, 11 июля, в ишимском ДК. Евгения Долженко похоронят на местном кладбище — в городе Ишиме.

Сын певца Илья почтил память отца. Молодой человек до сих пор пребывает в шоке. Он не может поверить в то, что его родного человека больше нет рядом.

«Ты моя гордость, ты мой пример, ты мой учитель по жизни…», — написал у себя на странице в соцсети Илья, добавив, что отец всегда был рядом и поддерживал его в трудную минуту.

Сын Евгения также рассказал, как его отец справлялся со страшным недугом. Рак у Долженко обнаружили в 2025 году.

«Ты держался до максимума, как смог», — также написал молодой человек.

Евгений Долженко родился в Ишиме в 1967 году. Он окончил среднюю школу в селе Клепиково Ишимского района и сразу после этого был призван на срочную службу в ряды Советской армии. Вернувшись со службы устроился на работу в Клепиковский дом культуры. Всю жизни он посвятил музыке. Народную известность ему принесло участие в шоу Андрея Малахова.

Ранее на 88 году жизни умерла старейшая в истории участница космического полета Уолли Фанк.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.