Цены упали: сколько теперь стоит килограмм масла в магазинах России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Тенденцию связали с ростом производства молочной продукции.

Масло в России подешевело цена за килограмм сколько стоит

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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Масло в России подешевело до 666,5 рубля за килограмм

В крупных российских торговых сетях снизились цены на сливочное масло и молоко. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя АКОРТ Станислава Богданова.

По данным ассоциации, сливочное масло за год подешевело на 24,5%. Сейчас его стоимость составляет 666,5 рубля за килограмм.

Минимальная цена на молоко жирностью не ниже 2,5% также снизилась. За год оно стало дешевле на 5,2% и теперь стоит от 64,7 рубля за литр.

В АКОРТ объясняют такую динамику увеличением предложения на рынке. Производство товарного молока в России в 2025 году выросло более чем на 2%.

Богданов отметил, что молоко и сливочное масло относятся к социально значимым продуктам. По его словам, торговые сети удерживают минимальную наценку на эти позиции и дополнительно поддерживают доступность такой продукции для покупателей.

Ранее куриные яйца оказались среди социально значимых товаров, цены на который снизились сильнее всего в России по итогам мая. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов.

По его словам, за последний месяц весны средняя стоимость яиц в рознице уменьшилась на 13,5%. Это стало одним из самых заметных ценовых откатов среди продовольственных товаров.

Кроме яиц, в список продуктов с выраженным снижением цен вошли замороженная рыба, рис и белокочанная капуста. Масло подешевело на 6,6%, рыба — на 4,5%, рис — на 3,4%, а капуста — на 3,2%.

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