Узкое место: мужчина в Уфе застрял между стеной и кондиционером

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 93 0

Любопытного гражданина доставили в больницу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Щелкунов; 5-tv.ru

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В Уфе мужчина застрял между стеной дома и наружным блоком кондиционера

В столице Башкортостана спасатели вызволили мужчину из очень одновременно интересного и узкого места — из зазора на смене между домом и наружным блоком кондиционера. Об этом сообщила пресс-служба Управления гражданской защиты по Уфе.

После того, как в 112 поступил вызов о застрявшем в стене жилого дома на Проспекте Октября мужчине, бригада оперативно выехала на место. Приехав, они обнаружили пострадавшего. Он практически полностью находился за кондиционером, то есть в крохотном пространстве межу стеной. Его голова и руки едва выглядывала наружу.

Используя специальные инструменты, спасатели аккуратно вызволили мужчину из ловушки. После чего передали его бригаде скорой помощи. О том, что заставило мужчину «прятаться» в таком узком месте, остается загадкой. Был пострадавший в пьян, тоже неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели вызволили 15-летнюю школьницу из запертого почтомата на Украине. Инцидент произошел в городе Ровно. Девочка вызвала службу спасения самостоятельно.

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