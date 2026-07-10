Установлен подозреваемый в совершении атак в Брянской области оператор БПЛА

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 67 0

Удар по территории региона повлек за собой смерть человека.

Уголовное дело Виктора Панько: подробности атаки на Брянск

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Личность оператора беспилотника, которого подозревают в ударах по территории Брянской области, установлена. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении Виктора Панько. Ему вменяют преступление по статье о совершении террористического акта, повлекшего гибель человека.

По версии следствия, 27 ноября 2025 года Панько находился в районе села Сеньковка Городнянского района Черниговской области Украины, откуда запустил гексакоптер «Вампир». Управляя беспилотным аппаратом, он, как считают следователи, направил его к Брянской области и сбросил боеприпас в районе деревни Круча Климовского района.

В результате взрыва погиб один человек. Как сообщили в СК, после обращения следователя ГВСУ ведомства Панько был объявлен в розыск. В настоящее время расследование продолжается. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ростовская область подверглась атаке беспилотников ВСУ. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, на территорию области было направлено около 30 дронов. В результате атаки в Азове произошло возгорание двух нефтехранилищ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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