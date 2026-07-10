Собянин: в Мневниковской пойме появится новый променад

В Мневниковской пойме началось создание нового общественного пространства на берегу Москвы-реки. О планах по благоустройству рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

«На улице Нижние Мневники — от дома 37а, строения 17 до дома 45, строения 1 — появится пешеходный променад протяженностью порядка двух километров. Раньше там была заброшенная территория», — написал Мэр Москвы.

Главной частью проекта станет деревянный настил, который проложат над водой. На нем разместят семь зон для отдыха со смотровыми площадками. Одну из площадок выполнят в форме маяка — посетители смогут зайти внутрь и подняться на второй уровень сооружения.

На верхней части улицы появится еще одна большая точка обзора, а рядом оборудуют игровую площадку для детей. Дополнить новую территорию планируют скульптурами и сухим ручьем, который будет визуально соединять верхнюю часть пространства с рекой.

В рамках благоустройства участок озеленят, установят современное освещение и сделают художественную подсветку деревянного настила со стороны воды. Завершение всех работ намечено на осень этого года.

В дальнейшем в Мневниковской пойме хотят создать еще две набережные. Всего за последние годы в Москве привели в порядок около 110 километров береговой линии Москвы-реки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве продолжают развивать спортивную инфраструктуру нового формата. В 2026 году в столице планируют создать 23 круглогодичные спортивные площадки. Зимой они будут работать как катки с теплыми раздевалками, а в летний период станут пространствами для командных видов спорта.

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