Почему ребенок не убирается? Психолог назвала главную ошибку родителей

Психолог Кунцевич: нельзя использовать уборку как наказание для ребенка

Конфликты из-за уборки часто возникают не потому, что дети ленятся, а из-за ошибок, которые совершают взрослые. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Анастасия Кунцевич.

По словам специалиста, одна из самых распространенных ошибок — превращать уборку в наказание. В таком случае у ребенка формируется стойкая негативная ассоциация, и любое наведение порядка начинает восприниматься как неприятная обязанность.

«Первая ошибка — это когда уборка становится наказанием. <…> Наша задача — показать ребенку, что уборка — это естественный процесс жизни», — сказала психолог.

Еще одна проблема — размытые требования. Вместо общего «наведи порядок» эксперт советует давать ребенку понятные и конкретные задачи. Например, попросить убрать книги на полку или отнести грязную одежду в стирку. Так ребенку легче справиться с заданием, а уровень стресса заметно снижается.

Кроме того, Кунцевич призывает отказаться от постоянной критики. Она объяснила, что замечания без похвалы могут привести к выученной беспомощности, когда ребенок перестает видеть смысл стараться.

«Наша задача — понимать, что мы хвалим ребенка не за идеальность, а за усилия, тем самым мотивируя его к большим достижениям в этой сфере его ответственности», — отметила специалист.

Не менее важным психолог назвала личный пример родителей. Если взрослые сами не придерживаются правил, которые требуют соблюдать от детей, добиться желаемого результата будет крайне сложно.

Отдельно эксперт выделила еще одну, менее очевидную ошибку — ситуацию, когда ребенок начинает чувствовать, что для родителей порядок оказывается важнее его эмоций и переживаний.

«Мы можем вместо вины и стыда вменять ребенку воодушевление, веру в себя. Да, мы замечаем ошибки, да, мы видим несовершенства, но мы верим в то, что наш ребенок справится даже с такой задачей, как уборка», — заключила Кунцевич.

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