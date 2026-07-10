«Не вешаю нос»: Бузова начала тренироваться после травмы

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 107 0

Артистка вернулась к занятиям, но пока вынуждена соблюдать строгие ограничения врачей.

Фото, видео: Instagram*/buzova86; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Бузова показала, как тренируется после травмы

Телеведущая и певица Ольга Бузова вновь начала тренироваться после полученной травмы. Знаменитость поделилась кадрами из спортзала в социальных сетях и рассказала о текущем состоянии своего здоровья.

По словам знаменитости, полноценные нагрузки ей пока недоступны — колено по-прежнему нельзя сгибать.

«Сгибать колено по-прежнему нельзя. Пока только так. <…> В зале занимаюсь, естественно, без ортеза, хожу медленно и аккуратно, в жизни надеваю его, чтобы не было сильной нагрузки на колено», — написала Ольга.

Артистка также сообщила, что регулярно посещает врачей. По словам Бузовой, точные сроки полного восстановления назвать невозможно, поскольку многое зависит от того, как будет проходить регенерация тканей.

Телеведущая призналась, что ограничения даются ей тяжело: настроение меняется, а невозможность заниматься привычными делами вызывает раздражение и апатию. При этом она продолжает реабилитацию и делает все возможное, чтобы сохранить мышцы в рабочем состоянии и быстрее вернуться к прежним нагрузкам.

«Вы просто не представляете, как я сама мучаюсь. У меня настроение меняется сто раз на день. То я не вешаю нос, то у меня какая-то просто полная апатия и злость от того, что я не могу ничего поменять и что я не могу делать то, что я хочу», — заявила артистка.

Бузова отметила, что сокращение поездок и времени на ногах положительно сказалось на состоянии колена — уменьшился отек и снизились болевые ощущения.

Ольга Бузова получила 12 июня после падения в душе. После госпитализации ей провели операцию, во время которой врачи наложили более 40 швов. Некоторое время певица передвигалась на костылях.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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