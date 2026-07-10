Виктории Боне вновь разрешили заниматься спортом после вывиха ноги

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 57 0

Блогеру понадобилось более двух месяцев, чтобы восстановиться.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; Instagram*/victoriabonya; 5-tv.ru

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Блогеру Виктории Боне разрешили вернуться к тренировкам после серьезной травмы ноги. Об этом она рассказала в опубликованном видео на своей странице в социальных сетях.

«Ну что, мне разрешили заниматься спортом. У меня ушло два месяца с чем-то на выздоровление, но до сих пор нога отекшая, конечно же, я хожу на физиотерапии. Сам факт того, что я уже могу тренироваться, — это дорогого стоит, поздравляйте меня срочно», — сказала Боня.

При этом блогер уверена, что сможет вернуть прежнюю спортивную форму за несколько недель.

Виктория повредила ногу во время хайкинга с тяжелым рюкзаком. Сильный вывих и разрыв связок заставили ее отказаться от восхождения на гору Чогори, более известную как К2, и сосредоточиться на лечении.

«Я должна была сейчас уже в Пакистане (К2 находится на границе Пакистана и Китая. — Прим. ред.), но вместо этого судьба распорядилась так. Пакистан будет в следующем году, значит», — заявила блогер.

К2 считается второй по высоте вершиной Земли и имеет репутацию одной из самых сложных гор для восхождения. Однако у Бони уже есть альпинистский опыт: в 2024 году она покорила Манаслу и Амадаблам, а в 2025-м поднялась на Эверест, хотя первая попытка оказалась неудачной.

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