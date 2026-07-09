«Запас надежд исчерпан»: Москва больше не верит обещаниям Запада по Украине

Лавров: Москва перестала верить заявлениям Запада о переговорах по Украине

Россия больше не будет верить заявлениям Запада о готовности к переговорам по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш.

«Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений (по Украине. — Прим. ред.), больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», — подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД России, Москва считает, что западные страны лишь создают видимость стремления к диалогу, одновременно переходя к открытому давлению на Россию.

Кроме того, Лавров напомнил, что достигнутые ранее договоренности неоднократно срывались.

«Переговорные решения, причем под гарантией Запада, были достигнуты в 2014 году, в 2015 году, в 2019 году. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом, они оказались ложными. Ну и точно также в 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной. Его подорвал тот же самый Запад», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, но для этого необходима политическая воля как со стороны Киева, так и со стороны западных стран, которых заместитель главы МИД России Михаил Галузин назвал главными бенефициарами кризиса.

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