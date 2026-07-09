«Запас надежд исчерпан»: Москва больше не верит обещаниям Запада по Украине

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 270 0

Глава МИД РФ связал такую позицию с событиями последних лет.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров: Москва перестала верить заявлениям Запада о переговорах по Украине

Россия больше не будет верить заявлениям Запада о готовности к переговорам по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш.

«Верить Западу в то, что он хочет переговорных решений (по Украине. — Прим. ред.), больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно», — подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД России, Москва считает, что западные страны лишь создают видимость стремления к диалогу, одновременно переходя к открытому давлению на Россию.

Кроме того, Лавров напомнил, что достигнутые ранее договоренности неоднократно срывались.

«Переговорные решения, причем под гарантией Запада, были достигнуты в 2014 году, в 2015 году, в 2019 году. Во всех этих случаях гарантии Запада были разрушены самим же Западом, они оказались ложными. Ну и точно также в 2022 году уже было переговорное решение между Россией и Украиной. Его подорвал тот же самый Запад», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, но для этого необходима политическая воля как со стороны Киева, так и со стороны западных стран, которых заместитель главы МИД России Михаил Галузин назвал главными бенефициарами кризиса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.93
-0.47 86.59
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

Последние новости

5:40
Тело аятоллы Али Хаменеи захоронили в мавзолее в иранском Мешхеде
5:30
«Монетизировать талант на благо»: Бикбаев о социальной миссии театра
5:15
Не стало самой пожилой женщины-астронавта в истории Уолли Фанк
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля
4:50
«Нужно обязательно пострадать»: Soina о борьбе с раком на примере Лерчек
4:35
«Катастрофический провал для молодой женщины»: Генералов о детях-аутистах

Сейчас читают

От хорошей жизни: почему у современных детей больше проблем с зубами
«Про Россию будем петь всегда»: Зотов о патриотическом тренде
Захарова высмеяла Британию за задержание продюсера RT
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео