«Юмор ушел»: Стоянов о том, почему «Городок» потерял популярность

Актер Стоянов: запрет на скрытую съемку стал причиной упадка «Городка»

Телепередача «Городок» потеряла былую популярность из-за вынужденного закрытия одной из самых известных рубрик. Об этом в беседе с ТАСС рассказал народный артист России Юрий Стоянов.

Речь идет о рубрике «Приколы нашего Городка», которая снималась с помощью скрытой камеры. После того как в российском законодательстве появились новые строгие требования, обязывающие авторов получать письменное согласие от каждого участника, продолжать работу в прежнем формате стало невозможно.

«Как только ушла эта рубрика, количество такого непредсказуемого юмора ушло из передачи. Потому что что может быть интереснее живых людей, идущих тебе навстречу, — ничего! Ты никогда не напишешь то, что может выдать живой человек своей живой реакцией на провокационную ситуацию», — заявил Стоянов.

Артист отметил, что необходимость брать письменное согласие у каждого героя «убила настоящую картинку» внутри программы. При этом он подчеркнул, что считает такой порядок «цивилизационной нормой».

Ранее 5-tv.ru писал, что помимо новых юридических требований к съемкам создатели «Городка» не сталкивались с цензурой или давлением со стороны властей.

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