ВС РФ поразили газораспределительную станцию в Кривом Роге

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 144 0

После удара беспилотника «Герань-4» на объекте начался масштабный пожар.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань-4» по Криворожской газораспределительной станции (ГРС № 2) в Днепропетровской области. После поражения резервуаров с газом на объекте начался масштабный пожар.

ГРС № 2 играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности региона. Станция задействована в подаче газа на оборонные заводы Кривого Рога, а также обеспечивает электроэнергией и теплоснабжением логистические узлы, штабы и системы ПВО в области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре России, Вооруженные силы РФ нанесли ночью 8 июля групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.

Целями стали предприятие «Самсунг-Украина», выпускавшее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго», и цех по сборке беспилотников большой и средней дальности, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее российские войска нанесли комбинированный удар ракетами и БПЛА по объектам ВСУ и стратегической инфраструктуры в нескольких областях — по предварительным данным, удары пришлись по складам оружия и элементам топливно-энергетического комплекса.

В оборонном ведомстве также уточнили последствия ранее нанесенных ударов: ликвидирована база киевских боевиков на таможенном посту в Харькове и почти полностью уничтожен завод в Запорожье, выполнявший заказы ВСУ.

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