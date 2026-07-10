Мадонна вошла в историю британских чартов с новым рекордом

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 166 0

Певица установила достижение, которое ранее не покорялось ни одной женщине в музыкальной индустрии.

Мадонна вошла в историю британских чартов с новым рекордом

Фото: www.globallookpress.com/Alessandro Bremec

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Мадонна установила рекорд по нахождению на вершине британских чартов

Певица Мадонна стала первой исполнительницей, чьи альбомы занимали верхнюю строчку британского хит-парада на протяжении пяти десятилетий. Об этом сообщила Official Charts Company, которая занимается составлением музыкальных рейтингов Великобритании.

Нового результата артистка добилась после выхода ее 15-го студийного альбома Confessions II. Пластинка, представленная 3 июля, сразу поднялась на первое место чарта.

До этого Мадонна уже 12 раз возглавляла британский рейтинг альбомов. Ее предыдущие успехи пришлись на 1980-е годы — три раза, 1990-е — три раза, 2000-е — пять раз и 2010-е — один раз.

Среди всех музыкантов подобного результата удавалось добиться лишь нескольким исполнителям. Элвис Пресли, Элтон Джон, группа Queen и Кайли Миноуг покоряли вершину чарта на протяжении четырех десятилетий, а Клифф Ричард — пяти.

Еще одно достижение британских музыкальных рейтингов было зафиксировано 10 июля. Композиция Rein Me In в исполнении Оливии Дин и Сэма Фендера провела 16-ю неделю подряд на первой позиции среди самых популярных песен.

Ранее такой результат среди британских артистов не удавался никому. Предыдущий рекорд принадлежал группе Wet Wet Wet: ее песня Love Is All Around удерживала лидерство в чарте 15 недель подряд с июня по сентябрь 1994 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мадонна едва не умерла после тяжелой бактериальной инфекции и сепсиса. Артистка вспомнила, что три года назад была госпитализирована и попала в отделение интенсивной терапии. Врачи провели ей интубацию и ввели в медикаментозную кому, в которой она провела два дня. По словам Мадонны, в тот период у нее отказали легкие и почки, а специалисты боролись за ее жизнь.

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