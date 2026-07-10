Лавров: Россия готова наладить серийное производство вакцины от Эболы

Россия готова запустить массовое производство вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим бурундийским коллегой Эдуаром Бизиманой.

Глава ведомства отметил, что российские представители уже посещали африканские страны, охваченные вирусом. По его словам, они в кратчайшие сроки провели все ключевые исследования.

«Наши представители приезжали сюда, провели оперативно работу на месте, нашли те тест-системы, которые работают для выявления этого конкретного вируса и готовы <…> выпускать в серийных объемах вакцину против нового штамма», — подчеркнул он.

Лавров также пояснил, что российская сторона обратилась к руководству Бурунди с просьбой предоставить биоматериалы, необходимые для запуска производства препарата. Министр добавил, что после их получения Россия приступит к производству вакцины.

О наличии у России лекарства для борьбы с новым штаммом Эболы в июне сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Вакцину разработали сотрудники Института Гамалеи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что свыше 500 граждан Демократической Республики Конго стали жертвами вспыхнувшей лихорадки.

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