Мужчина погиб в результате удара украинского дрона по машине в ЛНР

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 25 0

Его попутчица получила ранения.

Атака ВСУ на ЛНР 10 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Один человек погиб в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере МАКС.

«Украинский БПЛА ударил по легковой машине на участке автодороги Сватово — Нижняя Дуванка», — написал Леонид Пасечник.

По словам главы региона, в результате удара погиб 73-летний мужчина, а его ровесница получила ранения.

Еще одна атака беспилотника произошла в городе Сватово — там пострадали 45-летняя женщина и ее 18-летняя дочь.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пасечник в личном блоге.

Кроме того, в Саватове ВСУ атаковали территорию торгового продуктового предприятия. В результате повреждения получили два гражданских грузовых автомобиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Силы ПВО за 12 часов уничтожили 144 украинских беспилотника над десятью регионами России, а также акваторией Черного моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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