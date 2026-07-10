Мужчина погиб в результате удара украинского дрона по машине в ЛНР

Один человек погиб в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере МАКС.

«Украинский БПЛА ударил по легковой машине на участке автодороги Сватово — Нижняя Дуванка», — написал Леонид Пасечник.

По словам главы региона, в результате удара погиб 73-летний мужчина, а его ровесница получила ранения.

Еще одна атака беспилотника произошла в городе Сватово — там пострадали 45-летняя женщина и ее 18-летняя дочь.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пасечник в личном блоге.

Кроме того, в Саватове ВСУ атаковали территорию торгового продуктового предприятия. В результате повреждения получили два гражданских грузовых автомобиля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Силы ПВО за 12 часов уничтожили 144 украинских беспилотника над десятью регионами России, а также акваторией Черного моря.

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