Мужчина погиб в результате удара украинского дрона по машине в ЛНР
Его попутчица получила ранения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Один человек погиб в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере МАКС.
«Украинский БПЛА ударил по легковой машине на участке автодороги Сватово — Нижняя Дуванка», — написал Леонид Пасечник.
По словам главы региона, в результате удара погиб 73-летний мужчина, а его ровесница получила ранения.
Еще одна атака беспилотника произошла в городе Сватово — там пострадали 45-летняя женщина и ее 18-летняя дочь.
«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Пасечник в личном блоге.
Кроме того, в Саватове ВСУ атаковали территорию торгового продуктового предприятия. В результате повреждения получили два гражданских грузовых автомобиля.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Силы ПВО за 12 часов уничтожили 144 украинских беспилотника над десятью регионами России, а также акваторией Черного моря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
88%
Нашли ошибку?