Россия неизменно оказывала помощь: Лавров напомнил о критических этапах истории США

Лавров напомнил о критических этапах истории США и помощи от России

В самые сложные этапы истории США Россия оказывала стране помощь. Об этом в своем поздравлении по случаю 250-летия независимости Штатов напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«На критических этапах истории США — в годы борьбы за независимость от британской метрополии и в период Гражданской войны — Россия неизменно оказывала помощь в становлении и сохранении американской государственности», — уточнил глава МИД России.

Дружба двух стран проявилась и в годы Второй мировой войны. Это союзничество и в наши дни служит напоминанием «общей решимости противостоять любым проявлениям фашизма и нацизма», подчеркнул Лавров.

Также в своем поздравлении глава МИД обратил внимание на особый путь развития США — в течение двух с половиной веков страна прошла его в ускоренном режиме. У многих других государств, отметил Лавров, он занимал сотни лет.

4 июля в США отмечается главный государственный праздник — День независимости. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости страны от Великобритании.

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