Россия неизменно оказывала помощь: Лавров напомнил о критических этапах истории США

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

Глава МИД РФ поздравил страну с 250-летием независимости.

Как Россия поддерживала США — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров напомнил о критических этапах истории США и помощи от России

В самые сложные этапы истории США Россия оказывала стране помощь. Об этом в своем поздравлении по случаю 250-летия независимости Штатов напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«На критических этапах истории США — в годы борьбы за независимость от британской метрополии и в период Гражданской войны — Россия неизменно оказывала помощь в становлении и сохранении американской государственности», — уточнил глава МИД России.

Дружба двух стран проявилась и в годы Второй мировой войны. Это союзничество и в наши дни служит напоминанием «общей решимости противостоять любым проявлениям фашизма и нацизма», подчеркнул Лавров.

Также в своем поздравлении глава МИД обратил внимание на особый путь развития США — в течение двух с половиной веков страна прошла его в ускоренном режиме. У многих других государств, отметил Лавров, он занимал сотни лет.

4 июля в США отмечается главный государственный праздник — День независимости. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости страны от Великобритании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:43
«Неподъемная задача»: странам Запада не хватает сил на Украину
9:24
Россия неизменно оказывала помощь: Лавров напомнил о критических этапах истории США
9:23
Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
9:01
Подозреваемого в убийстве 12-летней девочки задержали в Ленобласти
9:00
У каждого алкоголика есть свое кладбище клеток мозга. Как навсегда победить зависимость?
8:57
Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Российские войска освободили Константиновку в ДНР
Не игнорируйте сухость: как сохранить здоровье глаз людям после 50 лет
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео