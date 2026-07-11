Mirror: частое умывание нарушает защитный барьер кожи

Летняя жара способна не только лишить сил, но и заметно изменить внешний вид. Многие замечают, что после нескольких знойных дней лицо выглядит более уставшим, появляются отеки, жирный блеск и тусклый цвет кожи. При этом дело не только в субъективных ощущениях. Об этом сообщает Mirror.

По словам специалиста, высокие температуры, обезвоживание, недостаток сна и усиленная выработка кожного сала одновременно воздействуют на организм, из-за чего кожа начинает выглядеть иначе. Эксперт назвал несколько распространенных ошибок, которые люди совершают во время жары, а также рассказал, как помочь коже быстрее восстановиться.

Частое умывание только ухудшает ситуацию

Во время жары многие стараются как можно чаще умываться, считая, что пот загрязняет кожу. Однако Шеридан утверждает, что это распространенное заблуждение.

По его словам, пот состоит в основном из воды и соли, поэтому сам по себе не является загрязнением. Если использовать очищающие средства после каждого появления испарины, можно нарушить естественный защитный барьер кожи. В ответ организм начинает вырабатывать еще больше кожного сала, пытаясь компенсировать потерю влаги.

Эксперт советует использовать очищающее средство два раза в день — утром и вечером. В течение дня достаточно просто ополоснуть лицо прохладной водой.

Жирная кожа тоже нуждается в увлажнении

Еще одна ошибка — отказ от увлажняющего крема из-за ощущения жирности кожи.

Как объяснил специалист, жирность и увлажненность — совершенно разные показатели. В жаркую погоду кожа действительно начинает активнее вырабатывать себум, однако одновременно быстрее теряет влагу. В результате поверхность лица может казаться жирной, тогда как глубокие слои испытывают обезвоживание.

Поэтому вместо полного отказа от ухода эксперт рекомендует использовать легкие увлажняющие средства. Они помогают поддерживать водный баланс кожи и не перегружают ее в жаркую погоду.

Кроме того, резкие перепады температуры — например, при переходе с улицы в помещение с кондиционером — также негативно влияют на защитный барьер кожи, поэтому дополнительное увлажнение становится особенно важным.

Косметику лучше хранить в холодильнике

Высокая температура может сказаться не только на состоянии кожи, но и на эффективности косметических средств.

Шеридан советует не оставлять сыворотки и кремы в теплой ванной комнате, где из-за влажности и жары активные компоненты постепенно разрушаются. Оптимальным местом для хранения он назвал прохладное сухое помещение, а некоторые средства, например сыворотки для лица и области вокруг глаз, можно даже убрать в холодильник.

Охлажденная косметика не только дольше сохраняет свои свойства, но и помогает быстрее уменьшить отечность. По словам эксперта, прохлада способствует сужению сосудов, благодаря чему лицо выглядит более свежим и отдохнувшим.

Недосып сразу отражается на лице

Одной из главных проблем во время жары остается нарушение сна. Из-за душных ночей организм не успевает полноценно восстановиться, что практически сразу отражается на внешности.

По словам специалиста, уже через двое суток недостатка сна повышается уровень гормона стресса кортизола, ослабевает защитный барьер кожи, а вокруг глаз начинает задерживаться жидкость. Именно поэтому после нескольких бессонных ночей многие замечают выраженные отеки и усталый взгляд.

Полностью компенсировать последствия плохого сна невозможно, однако уменьшить их помогают увлажняющие средства и сыворотки для кожи вокруг глаз.

После SPF уход не заканчивается

Эксперт также напомнил, что многие уделяют внимание только солнцезащитному крему перед выходом на улицу, забывая о дальнейшем уходе.

Даже при использовании SPF ультрафиолетовое излучение продолжает создавать дополнительную нагрузку на кожу и способствует потере влаги. Поэтому после возвращения домой важно вновь использовать увлажняющую сыворотку и крем, чтобы помочь коже восстановиться.

Еще один простой способ быстро освежить лицо в жаркую погоду — ненадолго опустить его в миску с холодной водой и льдом перед нанесением косметики. Такая процедура занимает всего несколько минут, помогает уменьшить отеки, улучшает микроциркуляцию крови и делает цвет лица более свежим.

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