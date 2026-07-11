В ГИБДД назвали самые сложные темы на теоретическом экзамене

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 72 0

Занятия в автошколе важно дополнить самостоятельным изучением правил дорожного движения, подчеркнули в Госавтоинспекции.

Какие вопросы на экзамене по теории в автошколе сложные

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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ГИБДД: на экзамене на права чаще всего ошибаются в вопросах о стоянке и помощи

На теоретическом экзамене в ГИБДД кандидаты в водители чаще всего испытывают сложности в темах, требующих углубленного изучения. Об этом ТАСС сообщил заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения (ГИБДД) Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

По его словам, желающие получить права регулярно допускают ошибки в вопросах, связанных с остановкой и стоянкой, сигналами регулировщика, первой помощью и административной ответственностью. Кузнецов отметил, что далеко не все понимают, как нужно оказывать доврачебную помощь.

«Здесь необходимо погружаться немного в медицинскую часть, отличать виды кровотечений, знать, каким образом останавливать их, как проводить непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких», — подчеркнул он.

Говоря об ошибках в вопросах по теме административной ответственности, эксперт заявил, что многим будущим водителям следует перед экзаменом «подтянуть юридический блок».

Кузнецов подчеркнул, что занятия в автошколе важно дополнить самостоятельным изучением правил дорожного движения, отрабатывая все знания на практике с инструктором.

Ранее 5-tv.ru писал об инициативе ЛДПР по отмене 28 административных штрафов. В их числе — снятие ответственности за тонировку стекол и переход дороги вне пешеходного перехода, если дорожному движению ничего не угрожает.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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