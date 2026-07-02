Лантратова заявила о подготовке нового обмена пленными между Россией и Украиной

Москва и Киев в скором времени могут организовать очередной обмен военнопленными. Об этом журналистам «Известий» рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Предыдущие обмены прошли 26 июня (160 человек) и 5 июня (185 бойцов).

«Работа по обменам продолжается. Надеюсь, в скором времени состоится новый. Мы не можем заранее раскрывать даты и детали — это вопрос безопасности и результата. Но контакт есть, списки прорабатываются, работа идет, надеюсь на скорый результат», — сказала омбудсмен.

Между Россией и Украиной, которую представляет уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, действует гуманитарный канал связи. Он помогает составлять списки пропавших без вести, возвращать на родину гражданских и военнопленных. Первая встреча омбудсменов 5 июня длилась более трех часов. Лубинец тогда отметил, что стороны договорились начать работу «с чистого листа» и расширить гуманитарный трек.

По словам Лантратовой, удалось наладить процесс взаимного посещения военнопленных, создать единый канал коммуникации по документам. Это помогает решать вопросы, связанные с пенсиями и другими пособиями, регистрацией в случаях, когда, например, родственники человека находятся в другой стране. Кроме того, пленные теперь могут получать письма и посылки.

С момента вступления Яны Лантратовой в должность (18 мая 2026 года) в сотрудничестве с Министерством обороны РФ, Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) и другими профильными спецслужбами, а также белорусской стороной удалось вернуть домой 550 военнослужащих и гражданских лиц, а также всех жителей Курской области, которых удерживали на территории Украины.

Ранее вернувшиеся из плена куряне рассказали журналистам 5-tv.ru о зверствах ВСУ.

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