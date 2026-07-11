FPV-дрон «Велес» уничтожил блиндаж боевиков ВСУ в Харьковской области

Специалисты беспилотных систем 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали живую силу и блиндаж Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Для удара задействовали расчет FPV-дрона «Велес». После получения координат инженер-сапер закрепил осколочно-фугасную боевую часть на дрон. Сотни часов налета и изучение радиоэлектронной обстановки позволяют операторам преодолевать системы РЭБ противника. Как только блиндаж оказался в зоне видимости, оператор с позывным «Велес» направил дрон в цель. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение объекта.

Специалисты беспилотных систем наносят точечные удары. Вместе с артиллерийскими подразделениями они вынуждают противника оттягивать силы в тыл, в то время как штурмовые отряды группировки «Север» продолжают наступление и расширяют буферную зону безопасности.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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