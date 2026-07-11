«Противно даже»: Буланова назвала поступок, который считает изменой

Певица Буланова объяснила, какую измену считает самой болезненной

Заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Буланова в беседе с Popcake рассказала, что считает тайную переписку с другим человеком более серьезным предательством, чем физическую близость. По словам артистки, именно скрытое общение ради флирта или развлечения разрушает доверие в отношениях.

В интервью исполнительница отметила, что не относит поцелуй к безусловной измене. Она объяснила это тем, что в творческой профессии дружеские объятия и поцелуи с коллегами — обычное явление и не всегда имеют романтический подтекст.

При этом Буланова подчеркнула, что переписка с другим человеком за спиной партнера говорит о внутреннем желании искать эмоции на стороне.

«Даже не поцелуй измена… Я считаю, что можно назвать изменой, когда твой любимый человек переписывается с кем-то. Причем делает это для того, чтобы просто развлечься. Вот это измена, это внутри, противно это даже», — сказала певица.

По мнению артистки, именно доверие остается основой крепких отношений, а скрытое общение способно разрушить его быстрее, чем случайный поцелуй.

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