Умер итальянский певец Пеппио Ди Капри

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 2 170 0

В 1991 году он участвовал в песенном конкурсе «Евровидение».

Умер итальянский певец Пеппио Ди Капри

Фото: www.globallookpress.com/Marco Provvisionato

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В возрасте 86 лет умер итальянский пианист и певец Пеппио Ди Капри. Об этом сообщил телеканал Rainews24.

Музыкант умер от продолжительной болезни. О том, что конкретно стало причиной его ухода, не раскрывается.

Пеппио Ди Капри появился на свет 27 июля 1939 года. За десятилетия творческой карьеры он стал одним из самых популярных исполнителей итальянской эстрады и неаполитанской песни. С 1967 по 2005 годы он 15 раз принимал участие в фестивале Сан-Ремо. Побеждал там два раза — в 1973-м и 1976-м.

В 1991-м Пеппио Ди Капри представлял Италию на песенном конкурсе «Евровидение». Также его песни можно услышать в некоторых итальянских фильмах и сериалах. Среди них — «Молодой папа» и «Операция святой Януарий».

Ранее умерла исполнительница хита Total Eclipse of the Heart Бонни Тайлер. Певица стала символом рок-баллад в 1980-х. Артистка скончалась через месяц после своего дня рождения в одной из клиник Португалии. Ей было 75 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
Актер из сериала «Тайны следствия» Брейкин умер в возрасте 27 лет
17:00
Коробка с «новыми купюрами»: мошенники забрали у пенсионеров 27 миллионов рублей
16:55
Русофобская пропаганда: Захарова о выступлении Стефанчука в Сербии
16:49
В Индии поймали мужчину, который годами жил в люксовых отелях бесплатно
16:46
«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца
16:42
«Не войдет в ЕС»: польский оппозиционер Чарнек пригрозил Киеву

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Сын Самойловой не знал настоящего имени матери
«Противно даже»: Буланова назвала поступок, который считает изменой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео