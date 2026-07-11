Умер итальянский певец Пеппио Ди Капри

В возрасте 86 лет умер итальянский пианист и певец Пеппио Ди Капри. Об этом сообщил телеканал Rainews24.

Музыкант умер от продолжительной болезни. О том, что конкретно стало причиной его ухода, не раскрывается.

Пеппио Ди Капри появился на свет 27 июля 1939 года. За десятилетия творческой карьеры он стал одним из самых популярных исполнителей итальянской эстрады и неаполитанской песни. С 1967 по 2005 годы он 15 раз принимал участие в фестивале Сан-Ремо. Побеждал там два раза — в 1973-м и 1976-м.

В 1991-м Пеппио Ди Капри представлял Италию на песенном конкурсе «Евровидение». Также его песни можно услышать в некоторых итальянских фильмах и сериалах. Среди них — «Молодой папа» и «Операция святой Януарий».

Ранее умерла исполнительница хита Total Eclipse of the Heart Бонни Тайлер. Певица стала символом рок-баллад в 1980-х. Артистка скончалась через месяц после своего дня рождения в одной из клиник Португалии. Ей было 75 лет.

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