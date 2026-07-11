Год без связи: НАСА набирает добровольцев для «жизни» на Луне и Марсе

НАСА набирает добровольцев для симуляции полетов на Луну и Марс

Прием заявок на участие в новом эксперименте, который поможет подготовить будущие пилотируемые экспедиции к Луне и Марсу, объявило Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Добровольцам предстоит провести около года в полной изоляции, не покидая Землю, но в условиях, максимально приближенных к межпланетному полету.

Испытание пройдет в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. Люди, которые пройдут, будут жить в специальных герметичных модулях, где им предстоит выполнять задачи, аналогичные тем, с которыми сталкиваются астронавты во время длительных космических миссий.

В программу входят проведение научных исследований, выращивание растений, обслуживание оборудования, имитация выходов на поверхность другой планеты и работа в условиях ограниченных ресурсов.

Подать заявку смогут не все. Агентство ищет физически здоровых кандидатов с профильным образованием или опытом работы в технических и естественно-научных сферах. Кроме того, претендентам предстоит пройти медицинское и психологическое обследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Америке считали, что неопознанные летающие объекты в небе над страной могли быть советскими аппаратами.

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