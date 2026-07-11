«Почувствовал себя плохо и умер»: Турист скончался на горе Эльбрус

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 50 0

В Следственном комитете РФ организовали доследственную проверку.

Из-за чего умер турист на горе Эльбрус

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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СК: организована доследственная проверка по факту смерти туриста на горе Эльбрус

Турист погиб после восхождения на гору Эльбрус. Об этом заявили в Следственном комитете РФ, в ведомстве организовали доследственную проверку.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организована доследственная проверка по факту смерти туриста на горе Эльбрус», — сообщается в канале Следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии в мессенджере МАКС.

Следователи предварительно установили, что группа из четырех туристов отправилась на Эльбрус с двумя проводниками 11 июля. На обратном пути одному из альпинистов стало плохо, и он умер, его тело спускают с горы. Другие участники восхождения в безопасности и чувствуют себя хорошо.

Криминалисты и судмедэксперты проведут вскрытие, чтобы установить причину смерти, добавили в СК.

Ранее на реке Алдан в Якутии утонули четверо человек, отправившихся на рыбалку. Пятый участник плавания выжил и рассказал, что они с товарищами напились и решили наловить себе запас рыбы. Все пятеро мужчин были местными оленеводами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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