«Время бунтов»: в Госдуме оценили протестные настроения на Украине

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Алена Куликова
Алена Куликова 86 0

Последние конфликты вокруг мобилизации могут стать сигналом для более масштабных протестных настроений.

В Госдуме оценили протестные настроения

Фото: 5-tv.ru

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Депутат Госдумы Шеремет сказал, что на Украине пришло время бунтов

В Госдуме прокомментировали ситуацию с общественным недовольством на Украине, связанную с ужесточением мобилизационных мероприятий. Текущие инциденты могут перерасти в масштабные акции протеста, сообщил депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Парламентарий отметил, что украинское общество демонстрирует растущую усталость от происходящего. Депутат выразил мнение, что в стране «настало время бунтов», так как граждане разочарованы политикой действующего главы государства.

«Зеленский из слуги народа превратился в его палача. А завершение конфликта для него является концом изобилия грязных барышей и трибуналом как главного террориста», — сказал депутат.

Поводом для такого заявления стали события во Львове, где местные жители вступили в конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования из-за задержания 20-летнего юноши. Очевидцы заблокировали автомобиль сотрудников военкомата и пытались воспрепятствовать их действиям.

Шеремет также выразил мнение, что смена власти на Украине могла бы стать шагом к завершению военного конфликта. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что инцидент прокомментировал и Зеленский. Он назвал случившееся «очень плохой историей» и сообщил, что обстоятельства произошедшего проверят правоохранительные органы. 

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