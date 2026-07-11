Полиция обезвредила мужчину, который взял в заложники женщину в Берлине

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 80 0

В операции участвовали снайперы и тяжеловооруженные бойцы немецкого подразделения специальных операций.

Мужчина взял в заложники женщину в Берлине: новости

Фото: www.globallookpress.com/Germany police

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Полиция обезвредила мужчину, который взял в заложники работницу магазина в Берлине в районе Мариенфельде. Операция длилась несколько часов, сообщил Bild.

«Вокруг магазина дежурили хорошо вооруженные полицейские, также были задействованы снайперы. <…> В итоге полиции удалось обезвредить мужчину и освободить кассира. Операция завершена», — гласит публикация.

Злоумышленник напал на женщину около 22:00 по немецкому времени 10 июля. На место выслали патруль тяжеловооруженных бойцов и снайперов подразделения специальных операций и стрелков со снайперскими винтовками, которые заняли позиции по периметру. Правоохранители пытались вести с мужчиной переговоры.

Сотрудник магазина заявил журналистам, что у агрессора был при себе «очень большой нож».

«Злоумышленник стоял у кассы, не хотел выкладывать товар на ленту, а затем внезапно выхватил большой нож», — цитирует Bild.

Его коллега, попавшая в заложники, «оказалась не в том месте и не в то время», прокомментировал мужчина. Женщина находится в состоянии шока.

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