Армия России установила контроль над Бачевском в Сумской области

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 114 0

Боевая задача выполнена подразделениями группировки войск «Север».

Какие территории в Сумской области под контролем России

Фото: © РИА Новости/ Сергей Бобылев

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Армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. Об этом заявили в министерстве обороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“ установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области», — написала пресс-служба оборонного ведомства в МАКС.

Ранее российские войска отбили у противника населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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