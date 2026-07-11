«Теневые силы»: проект о чтении переписок в ЕС назвали скрытой манипуляцией

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 40 0

В программе Chat control нет ничего демократического, за ней стоят могущественные и влиятельные структуры со своими интересами.

Какие теневые силы хотят следить за перепиской граждан ЕС

Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Питер Левелс назвал проект о слежке в соцсетях в ЕС манипуляцией теневых сил

Проект о слежке в соцсетях «Контроль чата» (Chat control), утвержденный в Европейском союзе (ЕС), продвинули влиятельные теневые силы. Об этом заявил программист и обозреватель Питер Левелс в соцсети X.

«В этом нет ничего демократического, и за этим стоят крупные влиятельные силы, которые могут манипулировать ЕС ради чего угодно», — заключил Левелс.

После одобрения проекта европейские силовики могут на законных основаниях без получения ордера просматривать переписку, электронные письма и фото любого человека без ордера.

Также эксперт отметил, что большая часть Европарламента была против проекта, поэтому его инициаторы пошли на уловку. Они выждали, момент, когда большинство членов совещательного органа уйдут в отпуск, чтобы осталось лишь несколько, а затем организовали «срочное» голосование за принятие проекта.

Утверждение программы Chat control ранее прокомментировал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, сравнив Европейский союз с развивающимися африканскими странами («банановыми республиками — Прим. ред.).

«Когда-то типичные для банановых республик, такие приемы теперь используются ЕС для принятия законов о слежке», — написал Дуров на своей странице в X.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
Актер из сериала «Тайны следствия» Брейкин умер в возрасте 27 лет
17:00
Коробка с «новыми купюрами»: мошенники забрали у пенсионеров 27 миллионов рублей
16:55
Русофобская пропаганда: Захарова о выступлении Стефанчука в Сербии
16:49
В Индии поймали мужчину, который годами жил в люксовых отелях бесплатно
16:46
«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца
16:42
«Не войдет в ЕС»: польский оппозиционер Чарнек пригрозил Киеву

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Сын Самойловой не знал настоящего имени матери
«Противно даже»: Буланова назвала поступок, который считает изменой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео