«Можно ожидать»: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию не снят с повестки

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 38 0

Поездку спецпредставителя президента США и зятя американского лидера в Москву анонсировали еще 16 июня.

Можно ли ожидать визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию не снят с повестки

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию не снят с повестки. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Не снят, можно ожидать», — сказал инсайдер.

Ранее 5 июля 5-tv.ru писал, что в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом глава государства напомнил собеседнику о приглашении в Россию. Тогда же помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Уиткофф и Кушнер продолжат работать в качестве посредников по урегулированию украинского конфликта.

Поездку спецпредставителя президента США и зятя американского лидера в Москву анонсировали еще 16 июня — по словам Ушакова, она была согласована с Путиным и Трампом. Издание Politico отмечало, что лидеры Евросоюза всерьез опасаются этого визита. При этом точные даты поездки не были названы.

В конце июня Уиткофф и Кушнер были заняты переговорами в столице Катара по иранскому урегулированию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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