ВСУ считали оборону вокруг Константиновки практически неприступной, однако российским подразделениям удалось ее прорвать. Об этом президенту России Владимиру Путину доложили во время совещания в пункте управления объединенной группировки войск.

Во время боевых действий оборона города была нарушена, а украинская группировка оказалась разделена на отдельные очаги сопротивления. Теперь город находится полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Константиновка входила в Краматорско-Константиновский укрепленный узел и была превращена ВСУ в мощный укрепрайон, поэтому она считалась практически неприступна. Несмотря на это, российские военные смогли взять город, а глава государства поблагодарил участников специальной военной операции (СВО) за проявленный героизм и успешное выполнение боевой задачи.

Владимир Путин назвал взятие Константиновки первым, но очень важным этапом на пути к этому району.

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